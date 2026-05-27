Kurban Keserken Kalp Krizi Geçirdi

Erzurum merkez Palandöken ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.
Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde kurban kesen E.H. (65) aniden fenalaşarak yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.H'yi Erzurum Şehir Hastanesine kaldırdı.
Kalp rahatsızlığı bulunan E.H, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
