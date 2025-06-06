Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
06.06.2025 17:17
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Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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İnegöl'de kurban kesilen bahçede oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedip kurbanlık kesimi için kullanılan bıçağın üzerine düştü. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen çocuğun akciğerinde hasar oluştuğu belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kurban kesilen bahçede oyun oynarken dengesini kaybedip üstüne düştüğü bıçak sırtına saplanan Hasan Çınar U. (7) ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Kurban kesilen bahçede oyun oynayan Hasan Çınar U., iddiaya göre koştuğu sırada, dengesini kaybedip kurbanlık kesimi için kullanılan bıçağın üzerine düştü. Bıçağın sırtına saplanmasıyla ağır yaralanan Hasan Çınar U., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AKCİĞERİNDE HASAR OLUŞTU

Burada tedaviye alınan Hasan Çınar U.'nun akciğerinde hasar oluştuğu belirlendi. Hasan Çınar U., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kurban kesimi sırasında korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Hasan Çınar, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İnegöl, Kurban, Bursa, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • batu kork:
    Kurban kesin diye birsey yok garban yani fakire fujaraya yardim et diyor yedi yasindaki cocugun ne isi var orda bre cahallar yazik gunah sorumsuzlar ya umarim yasar travma travma 3 6 Yanıtla
  • Kemal Katırcıoğlu:
    Allahım acil şifalar versin inşallah 9 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu:
    Biraz bilgi sahibi olsaydınız yorumumu yayınlarsanız tabiki medeni cesaretinizi olması gerekir.. 0 0 Yanıtla
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