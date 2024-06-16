Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan 16 Bin Kişi Sağlık Kuruluşlarına Başvurdu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan yaklaşık 16 bin kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramın ilk gününde Ankara'da 1274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek."