Kurban Kesimi Sırasında Yaralananlar Hastanelerde Yoğunluk Oluşturdu

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Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Düzce'de kurban keserken kendilerini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli'de kurban kestiği sırada sol elinden yaralanan Ahmet Akyürek, sol el baş parmağından bıçakla yaralanan Özgür Ay ve bacağında kesik oluşan Yaşar Efe, tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edildi.

Bolu

Bolu'da kurbanlık kesimi esnasında kendini yaralayanlar hastaneye başvurdu.

Kurban kesimi esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine geldi.

Şu ana kadar kent merkezinde 21 acemi kasaba müdahale edildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta kurban kesiminde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, acil servislere müracaat etti.

Kentte şu ana kadar 18 acemi kasap, başta Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Sakarya

Sakarya'da da vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurbanı devirirken yaralanan Talha Gün, "Hayvanı çekiyordum, kolum iple demir arasına sıkıştı herhangi bir kesik yok." diye konuştu.

Yaşar Koca, "Herhangi birşey yok iple uğraşırken parmağım kırıldı." dedi.

Düzce'de de kurbanını kesmeye başlayan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi.

Yaralananlar, hastanenin acil servisine başvurdu.