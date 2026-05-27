Kurban Kesiminde 251 Yaralı

Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan ve Iğdır'da kurban keserken yaralanan 251 kişi hastanelere başvurdu.

Erzurum'da kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen 150 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ardahan

Ardahan'da da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 28 kişi, başta Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servisi olmak üzere sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu, birçok yaralının ayakta tedavi edildiğini, durumu ciddi olan kimsenin müracaat etmediğini belirterek, "Bir kişi ambulansla, 28 kişi de kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına geldi." dedi.

Kars'ta 46, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 9 kişi hastanelere başvurarak tedavi oldu.