Kurban Kesiminde 251 Yaralı

27.05.2026 15:15
Erzurum ve çevresinde kurban kesimi sırasında 251 kişi yaralanarak hastanelere başvurdu.

Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan ve Iğdır'da kurban keserken yaralanan 251 kişi hastanelere başvurdu.

Erzurum'da kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen 150 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ardahan

Ardahan'da da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 28 kişi, başta Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servisi olmak üzere sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürü İshak Askeroğlu, birçok yaralının ayakta tedavi edildiğini, durumu ciddi olan kimsenin müracaat etmediğini belirterek, "Bir kişi ambulansla, 28 kişi de kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına geldi." dedi.

Kars'ta 46, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 9 kişi hastanelere başvurarak tedavi oldu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
