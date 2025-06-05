Kurban Pazarı Durgun: Üretici ve Tüketici Zor Durumda - Son Dakika
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Kurban Pazarı Durgun: Üretici ve Tüketici Zor Durumda

05.06.2025 18:42
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CHP Milletvekili Akbulut, Burdur Hayvan Pazarı'ndaki durumu değerlendirirken, girdi maliyetlerine dikkat çekti.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Kurban Bayramı arifesinde Burdur Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Besici Hüseyin Ülkü, "Emekli 14 bin 500 lira maaş alıyor. Emeklinin bu maaş ile bir tane keçi alma şansı yok. Üretici de çok zor durumda. Yemin çuvalı 700 lira olmuş. Üretici de haklı, tüketici de haklı. Onun için bir şey demeye gerek yok. Türkiye'nin hali bu" dedi.

Burdur'da Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında durgunluk hakimdi. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, pazar alanını ziyaret ederek üreticilerle görüştü. Satıcılar, insanların alım gücünün düşmesinden dolayı kurbanlık almakta zorlandıklarını ifade ederken üreticiler de girdi maliyetlerinden dolayı satışlardan para kazanamadıklarını ifade etti.

"İnşallah bir sonraki kurban bayramında bu konuları konuşmuyor oluruz"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, pazar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Yarın hep beraber Kurban Bayramını eda edeceğiz. Şu anda hayvan pazarındayız. Hemşehrilerimizle birlikte fiyatlara bakıyoruz. Hemşehrilerimize sorsak 'fiyatlar çok yüksek' diyorlar. Ama üreticilerimize sorsak onlar da ne yazık ki yem fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklı mallarının çok düşüğe gittiğini söylüyorlar. Tabi maksadımız dini vecibemizi yerine getirmek ama bir yandan da bunları yerine getirirken üreticilerimizin de isyanına kulak vermek istiyoruz. Herkes akşam üstünü bekliyor fiyatlar biraz düşsün diye ama memnuniyetleri yok, maliyetlerini karşılayamadıklarını anlatıyorlar. Haklılar mı haklılar. Ne diyelim inşallah bir sonraki kurban bayramında bu konuları konuşmuyor oluruz" dedi.

"Emeklinin bu maaş ile bir tane keçi alma şansı yok"

Besici Hüseyin Ülkü, "Pazar çok güzel maşallah. Emekli 14 bin 500 lira maaş alıyor. Emeklinin bu maaş ile bir tane keçi alma şansı yok. Üretici de çok zor durumda. Yemin çuvalı 700 lira olmuş. Üretici de haklı, tüketici de haklı. Onun için bir şey demeye gerek yok. Türkiye'nin hali bu" diye konuştu.

"Bu girdi maliyetleri düşmediği sürece hem satıcı hem alıcı mutlu olamaz"

Besici Ömer Yavuz ise hem alıcının hem de satıcının sıkıntılı olduğunu belirterek, "Herkesin kendine göre bir çıkarı var. Alan sıkılıyor, satan zaten para kazanamıyor. Bu girdi maliyetleri düşmediği sürece hem satıcı hem alıcı mutlu olamaz" ifadelerini kullandı.

"Devlet şu anda üretme diyor"

Üretici Ecevit Alan ise alım gücündeki eşitsizliğe dikkati çekerek, "Makas çok açıldığı için eskiden orta gelirli insanlar vardı, bunlar bir şekilde mallarını kesebiliyordu. Ama şimdi fakir çok fakirleşti, zengin çok zenginleşti. Çok fakir olan zaten kesemiyor. Şimdi 14 bin 500 lira maaş alan emekli bir insan, 22 bin lira maaş alan asgari ücretli bir insan nasıl kurban kestirsin. Olan ortada hem dar gelirliye hem üreticiye oluyor. Üretimsizliğe şu anda bir teşvik var. Devlet şu anda üretme diyor. Ben diyor yurtdışından ithal ederim, üretme diyor. Her türlü zorluğu koşuyor. O kadar yüksek girdi maliyetleri var ki bu maliyetlerle üreticinin mutlu olma ihtimali yok" dedi.

Üretici Bülent Yavuz ise kurbanlık fiyatlarının, market ve kasap fiyatlarının bile gerisinde kaldığını vurgulayarak, "Kasapta şu anda kuşbaşı 650-700 lira, biz burada kilosunu 500 liradan kurbanlık satıyoruz. Bu iş içinden çıkılacak bir durum değil. Yem, saman aldı başına gidiyor. Et parasının altında mal veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kurban Pazarı Durgun: Üretici ve Tüketici Zor Durumda - Son Dakika

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