Kurban Pazarlarında Yoğunluk Devam Ediyor

Başkentteki kurbanlık hayvan pazarlarında yoğunluk arife günü de sürüyor.

Vatandaşlar, kurbanlık almak için arife gününde kentteki kurban pazarlarının yolunu tuttu.

Bayram öncesi hareketliliğin sürdüğü pazarlarda vatandaşlar, besicilerle pazarlık yaparak bütçelerine uygun kurbanlıkları almaya çalışıyor.

Besici İbrahim Gürcan, AA muhabirine, Yozgat'tan geldiklerini belirterek, pazarda durumun iyi olduğunu, 40 hayvanından 37'sini sattığını söyledi.

Bir diğer besici Cevdet Ece de arife günü yoğunluğun sürdüğünü, 9 hayvanından 6'sını sattığını ifade etti.

Öte yandan, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumuna, İş Yurtları Kurumunca bayramda kesimi gerçekleştirilmek üzere Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri tarafından yetiştirilen 125 büyükbaş ile 400 küçükbaş kurbanlık getirildi.

Veteriner hekim kontrolünde yapılacak kesim işleminin ardından kurbanlıklar paketlenerek hak sahiplerine teslim edilecek.