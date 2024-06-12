Kurban Satış ve Kesimi Yapanlara Cezai İşlem Uygulanacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık alanlarda kurban satış ve kesimi yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 4 bin 810 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirlerini artırdı.

Bakanlık tarafından, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık alanlar ile kurban satışı ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 4 bin 810 lira ceza kesilecek.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11 bin 540 lira ceza verilecek.

Atıklar dayanıklı torbalara konulacak

Kurban kesimi sonucu oluşan atıklar, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak.

Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

Ayrıca, hayvan pazarları, geçici kurban satış ve kesim yerleri, bayram sonuna kadar 24 saat esasıyla hizmet verecek, buralar Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu, Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi kurumlar ile kolluk kuvvetlerince denetlenecek.???????