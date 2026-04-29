Kurbanlık arzında sıkıntı yok, talepte daralma bekleniyor
Kurbanlık arzında sıkıntı yok, talepte daralma bekleniyor

29.04.2026 13:53
TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlık arzında sorun olmadığını ancak alım gücündeki düşüş nedeniyle talepte daralma öngördüklerini açıkladı.

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık durumunu değerlendirdi. Çelik, kurbanlık arzında sıkıntı olmadığını ancak dar gelirli vatandaşların alım gücündeki düşüş nedeniyle talepte daralma beklediklerini söyledi.

Kurbanlık fiyatlarının henüz oluşmadığını belirten Çelik, geçen yıla göre yüzde 60 civarında artış öngördüklerini ifade etti. Küçükbaşta canlı kilogram fiyatının 400-450 lira, canlı hayvan fiyatının 18-30 bin lira; büyükbaşta ise 140-400 bin lira arasında olacağını tahmin etti. Kesim ücretlerinde de yüzde 50 artış olduğunu vurguladı.

Diyanet Vakfı'nın yurt içi kurban hisse bedelini 18 bin lira olarak açıkladığını hatırlatan Çelik, vatandaşların güvenilir kuruluşlara bağış yapabileceğini ancak bizzat görerek kurban kesmenin maneviyat açısından daha uygun olduğunu söyledi. Yerel yönetimlere çağrıda bulunan Çelik, kurban satış ve kesim yerlerinde yetiştiricilerden ücret alınmaması gerektiğini belirtti.

Gebe veya damızlık hayvanların satışına ve kesimine izin verilmeyeceğini hatırlatan Çelik, vatandaşların sağlıklı, besili ve kayıtlı hayvanları tercih etmelerini istedi. Büyükbaş hayvanlarda kulak küpesi ve pasaport, küçükbaşta ise kulak küpesi ve nakil belgesi zorunluluğu olduğunu, il dışı sevklerde veteriner sağlık raporu gerektiğini ekledi.

