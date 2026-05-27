Kurbanlık Koyunla Eğlenceli Yolculuk

NİĞDE'de satın aldığı kurbanlık koyunu otomobilin bagajına koyup, başını da hoparlör boşluğundan çıkararak rahat nefes almasını sağlayan Ali Uyanık, kesimhaneye bu şekilde gitti. O anları cep telefonuyla görüntüleyen Uyanık, gülümseyerek selfie yaptı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Niğde Hayvan Pazarı'ndan kurbanlık koyun satın alan Ali Uyanık, otomobilin bagajına koydu. Koyunun başını da otomobilin arkasındaki hoparlör boşluğundan çıkaran Uyanık, rahatça nefes almasını sağladı. Aracın arka koltuğuna oturan Uyanık, kesimhaneye kadar kurbanlık koyunla yolculuk yaptı. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen Uyanık, gülümseyerek selfie çekti. Uyanık'ın sanal medyada paylaştığı görüntüler ilgi gördü.