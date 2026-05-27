Kurbanlıklar Kaçtı, Kovalamaca Yaşandı
Kurbanlıklar Kaçtı, Kovalamaca Yaşandı

27.05.2026 18:39
Ankara'da Kurban Bayramı'nda kurbanlıklar kaçtı, vatandaşlar sokaklarda kovalamaca yaptı.

ANKARA'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde kesimden kaçan kurbanlıklar ve kurban sahipleri arasında yaşanan kovalamacalar kameraya yansıdı.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile kaçak kurbanlıklar arasındaki kovalamacalar yaşandı. Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde kurbanlık küçükbaş sahibinin elinden kaçtı. Vatandaşlar sokak sokak kaçak kurbanlığı aradı. Otomobillerle önü kesilen kurbanlık küçükbaş güçlükle yakalanarak kesime götürüldü.

Sincan Temelli'deki kesim alanında sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa, alanı birbirine kattı. Karşısına çıkan kişilerin üzerine saldıran boğa paniğe neden oldu. İğne ile sakinleştirilen hayvan daha sonra kesime götürüldü.

KURBANLIK TAŞIYAN KAMYONET KAZA YAPTI

Şereflikoçhisar ilçesinde ise kurbanlık büyükbaşları taşıyan kamyonet kaza yaptı. Bir kurbanlık öldü, bir kurbanlığın ise ayağı kırıldı. Araçtan atlayan bir boğa da araziye kaçtı. Kaçan kurbanlık boğa, uzun uğraşlar sonucu geri yakalandı.

Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde de motosikletle kurbanlık küçükbaş taşıyan bir kişi kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

