Kurbanlıkların Kaçışı Paniğe Neden Oldu
Kurbanlıkların Kaçışı Paniğe Neden Oldu

Kurbanlıkların Kaçışı Paniğe Neden Oldu
27.05.2026 13:02
Erzurum ve Kars'ta kaçan kurbanlıklar, mahallelerde paniğe yol açtı. Hayvanlar zorla yakalandı.

Erzurum ve Kars'ta kaçan kurbanlıklar, zor anlar yaşattı.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Börekli Mahallesi'nde sahiplerinin kontrolünden çıkan kurbanlık, kara yoluna yöneldi.

Hayvanı yakalamakta güçlük çeken vatandaşlar, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Mahalleli ve hayvan sahiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu yakalanan kurbanlığın sahibi Harun Kotan, AA muhabirine, "Hayvanımız ürktüğü için kaçtı. Ana yola çıktı, sonrasında köydeki hayvanların arasına girmesiyle sakinledi. Köyden arkadaşlar yardımcı oldular, hayvanımızı yakaladık." dedi.

Kars

Kars'ta da Halitpaşa Mahallesi'nde sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, paniğe yol açtı.

Sokak aralarında koşan tosun, yakalamaya çalışanlara zor anlar yaşattı.

Kovalamaca sonucu yakalanan kurbanlık, iki kişinin hafif yaralanmasına neden oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Palandöken, 3. Sayfa, Güvenlik, Erzurum, Güncel, Yaşam, Kars, Son Dakika

