Kürdistan İslami Hareketi'nden Suriye Çağrısı

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Irak'taki Kürdistan İslami Hareketi Partisi (Bizutnava) lideri İrfan Ali Abdulaziz, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından, " Suriye'de medeni bir sistem ve tüm vatandaşları içine alan bir yönetim oluşturulması" çağrısında bulundu.

Bizutnava lideri Abdulaziz, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'ya (Ebu Muhammed el-Culani) hitaben yazılı açıklama yayınladı.

Baas rejiminin çökmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Abdulaziz, tüm dünyanın gözünün Suriye'de olduğunu kaydetti.

Abdulaziz, "Suriye'de medeni bir sistem ve tüm vatandaşları içine alan bir yönetim oluşturulması" çağrısı yaptı.