Kürdistan ve İran Güvenlik İşbirliği Gelişiyor

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, son askeri gelişmeler ile ortak sınırların güvenliğini sağlamak için işbirliğinin güçlendirilmesi konularını görüştüğü bildirildi.

KYB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Talabani ile Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Talabani, " Orta Doğu'nun istikrarını korumak için sorunlara barışçıl çözümler bulunması ve diyaloğa geri dönülmesi gerektiğine" vurgu yaparak, KYB'nin de bu çerçevede tüm çabasını ortaya koyduğunu belirtti.

Erakçi ise Talabani'ye Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin istikrarını korumadaki rolü ve etkisi ile barışçıl tutumu için teşekkür etti.

Taraflar, sürekli iletişimde kalınmasının önemine vurgu yaptı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Talabani, ABD-İsrail saldırısında ölen eski İran lideri Ali Hamaney için başsağlığı diledi.

Talabani, sınır güvenliğini güçlendirmek için alınan önlemlere dikkati çekerek, yıkıcı eylemleri önlemek ve sınırlarda güvenlik ve istikrarı korumak için işbirliği ve koordinasyonun önemine işaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de ikili güvenlik mutabakatı uyarınca ortak sınırların güvenliğini sağlamak için işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.