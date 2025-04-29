Küresel Askeri Harcamalar Rekor Seviyeye Ulaştı

HELSİNKİ, 29 Nisan (Xinhua) -- Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, küresel askeri harcamaların, 2024 yılında Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Enstitünün pazartesi günü yayımladığı rapora göre küresel askeri harcamalar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 9,4 artarak 2,72 trilyon ABD dolarına ulaştı. Böylece özellikle Avrupa ve Ortadoğu'daki hızlı artış nedeniyle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana kayda geçen en keskin yıllık artış yaşandı.

Yüzde 17 gibi keskin bir artışla 693 milyar ABD doları düzeyine ulaşan Avrupa'daki askeri harcamalar, küresel boyuttaki artışta büyük rol oynadı. Öte yandan Ortadoğu'daki askeri harcamalar, 2024'te yüzde 15 artışla tahmini olarak 243 milyar ABD dolarına yükselirken, bu bağlamda yüzde 65 artışla 46,5 milyar ABD dolarına çıkan İsrail'in askeri harcamaları, 1967'den bu yana görülen en büyük artışı teşkil etti.

Dünyada en yüksek askeri harcamayı yapan ülke olma konumunu sürdüren ABD'nin 2024 yılında 997 milyar ABD dolarına ulaşan harcama miktarı, küresel düzeydeki askeri harcamaların yüzde 37'ini teşkil etti. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyelerinin toplam savunma harcamalarıysa 1,5 trilyon ABD doları ile küresel askeri harcamaların yüzde 55'ini teşkil etti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Askeri Harcamalar ve Silah Üretim Programı araştırmacısı Jade Guiberteau Ricard, NATO'nun Avrupalı üyelerinin savunma harcamalarındaki artışın, Rusya- Ukrayna çatışmasının yanı sıra "ABD'nin ittifaktan ayrılma olasılığına" yönelik endişelerden kaynaklandığını söyledi.

Ricard, öte yandan "Harcamaların artırılmasının tek başına askeri yeteneklerin büyük düzeyde artması ya da ABD'den bağımsız olma anlamına gelmeyeceğini kaydetmek gerekir" diye ekledi.

1966 yılında kurulan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, askeri harcamalar, silah ticareti, silahsızlanma ve silahların kontrolü konularında veri, analiz ve tavsiyeler sunuyor.