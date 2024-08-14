Küresel ısınma kaynak tuzlarını tehdit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küresel ısınma kaynak tuzlarını tehdit ediyor

Geniş Video İzle

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Hargun Tuzlası'nda küresel ısınma ve işçi bulma sorunu nedeniyle tuz üretiminde düşüş yaşanıyor.

14.08.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel ısınma kaynak tuzlarını tehdit ediyor

Güneşin altında kaybolan zenginlik

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde yer alan Hargun Tuzlası'nda hem işçi bulunamaması hem de küresel ısınma nedeniyle üretimde düşüş yaşanıyor.

Sivas'ın Zara ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Beypınar köyünde 220 dönüm alanda üretilen doğal kaynak tuzları, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Özellikle tansiyon hastaları tarafından tercih edilen bu tuzlar, bin bir zahmetle üretiliyor. Ancak yıllardır tuz üretimi yapan işletme sahibi Muharrem Yılmaz, işçi bulmakta büyük zorluk yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, asgari ücretin üzerinde ücret, üç öğün yemek ve konaklama gibi imkanlar sunmalarına rağmen işçi bulmakta zorlandıklarını söyledi. Küresel ısınma, tuzlada üretim miktarını da olumsuz etkiliyor. Tuz üretiminin tamamen güneş ısısına bağlı olduğunu belirten Yılmaz, iklim değişiklikleri nedeni ve mevsimlerin değişmesiyle birlikte tuz miktarının da azaldığını ifade etti. Bir zamanlar bin 500 ton tuz üretebilen tuzlada, şu anda sadece 300 ton civarında tuz üretebiliyor.

"Her sene tonajlar düşüyor"

Küresel ısınma dolayısıyla her sene üretimde düşüş yaşandığını ifade eden tuzla işlemecisi Muharrem Yılmaz, " En büyük sıkıntımız işçi bulamıyoruz. Sezonluk olduğu için işçi yok. Eskiden biz işçi sıkıntısı çekmiyorduk. İşçi buraya gelirse asgari ücretin üstünde ücret alır. Üç öğün yemeğini yiyor, yatacağı yeri biz veriyoruz, banyosu, televizyonunu ve buzdolabını veriyoruz. 8 saat çalıştırıyoruz. Buna rağmen işçi sıkıntısı çekiyoruz. 220 dönüm alanda tuz üretiyoruz. Yaklaşık 150 havuz var. Dinlenme ve imalat havuzları ayrı. Tuz tamamen güneş ısısıyla elde ediliyor. Ne kadar çok güneş varsa o kadar çabuk tuza dönüşüyor. Yıllar geçtikçe mevsimler değişiyor. Her sene tonajlar düşüyor. Bin 500 tonla başladık, 300 tonlara kadar geriledik. Bu da küresel ısınmadan dolayı. Tuz hem Dünyada hem Türkiye'de çok olan bir şey. Tuzlar keşfedilmeden önce tuzu olan zengindi. Altın değerindeydi. Tuzlar keşfedilince, çoğaldıkça değeri de düşüyor. Kirli tuzlar hayvanlara gidiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tuzla, Sivas, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel ısınma kaynak tuzlarını tehdit ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
16:51 Hakan Çalhanoğlu’ndan çok konuşulacak transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan çok konuşulacak transfer itirafı
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:04 Doktolar’ın Ela’sına bakın Bir öğününü paylaştı, dillere düştü Doktolar'ın Ela'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü
16:03 Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 11:53:45. #1.11#
SON DAKİKA: Küresel ısınma kaynak tuzlarını tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement