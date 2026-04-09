Orta Doğu'daki Geçici Ateşkes Endişeleri ve Piyasa Etkileri

09.04.2026 13:58
ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes, İran'dan gelen ihlal haberleriyle tedirginlik yaratıyor. Küresel piyasalarda bu durumun etkileri hissedilirken, enerji fiyatları ve borsa dalgalanmaları dikkat çekiyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında geçici ateşkes sağlanmasına karşın, ateşkesin bozulabileceğine yönelik tedirginliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor. İran tarafından gelen ateşkes ihlali haberleri, küresel risk iştahını törpülüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Siri ve Lavan adalarına yapılan saldırıların ateşkesi ihlal ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının ABD ile varılan geçici ateşkesi ihlal ettiğini ifade ederken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in saldırılarının ateşkesin bir parçası olmadığını vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin sürmesi, ateşkesin bozulabileceğine dair endişeleri artırıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, enflasyon ve istihdama yönelik risklerin Orta Doğu'daki çatışmalarla arttığını gösterdi. Analistler, ABD'de açıklanacak büyüme ve PCE Fiyat Endeksi verilerinin yakından takip edileceğini belirtti. New York borsasında dün pozitif bir seyir görülürken, tahvil piyasasında ateşkes endişeleri sert hareketlere neden oldu. Altın fiyatları ve Brent petrol fiyatları da bu gelişmelerden etkilendi.

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlendi, ancak enerji piyasasına yönelik endişeler sürüyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, yüksek enerji fiyatlarının kısa sürede düşmeyeceğini söyledi. Asya borsalarında ise ateşkesin bozulabileceği endişeleriyle negatif bir seyir hakim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişle kapandı, analistler teknik seviyeleri işaret etti.

