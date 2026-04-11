Orta Doğu Ateşkesi ve Makro Veriler Piyasaları Şekillendirdi

Küresel pay piyasalarında geçen hafta, Orta Doğu'daki gerilimlerin müzakere sürecine taşınması, petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler etkili oldu. ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes, bölgedeki savaşın sona erebileceğine dair iyimserliği artırdı. Yatırımcıların olumlu gelişmeleri fiyatlama arzusu risk iştahını canlandırırken, gözler ABD ile İran heyetlerinin İslamabad'daki diplomatik temaslarına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin başarısız olması durumunda silahlarını kullanacaklarını belirtti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlere yönelik açıklamalarıyla petrol fiyatlarında geri çekilmeler görüldü. Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 13,7'lik düşüşle 91,9 dolarda tamamladı. Petrol fiyatlarındaki kısmi dengelenmeye rağmen enflasyonist baskıların artabileceğine ilişkin riskler sürdü. ABD'de mart enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında kaldı, ancak şubat ayına göre hızlandı. Aylık enflasyon yüzde 0,9 olarak gerçekleşti ve fiyat artışlarında enerji maliyetleri öne çıktı.

Fed'in FOMC toplantısı tutanakları, yetkililerin enflasyona yönelik yukarı ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin Orta Doğu'daki çatışmalarla arttığını değerlendirdiğini gösterdi. Ayrıca, Orta Doğu'daki çatışmanın ardından hem faiz indirimi hem de faiz artırımı senaryolarının masada olduğu ortaya kondu. ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerin altında büyüdü. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, savaşın küresel büyüme tahminlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,34'e, dolar endeksi yüzde 1,4 düşüşle 98,6'ya, altının onsu ise yüzde 1,6 artışla 4.749 dolara çıktı. New York borsasında S&P 500 yüzde 3,56, Nasdaq yüzde 4,45 ve Dow Jones yüzde 3,04 yükseldi. Avrupa borsalarında da alış ağırlıklı seyir öne çıktı; FTSE 100 yüzde 1,50, DAX yüzde 2,67 ve CAC 40 yüzde 3,73 arttı. Asya'da risk iştahı canlandı; Kospi yüzde 8,96, Nikkei 225 yüzde 7,22 yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 8,79 artışla 14.073,79 puandan kapandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon programını önceliklendireceklerini vurguladı.