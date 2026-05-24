Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Hareket Etti
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Hareket Etti

24.05.2026 15:16
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere Sirte'den yeniden yola çıktı.

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyu, Sirte yakınlarındaki bir haftalık bekleyişinin ardından Gazze'ye doğru yeniden hareket etti.

Konvoydaki aktivistlerin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Libya'nın doğusundaki yetkililerle yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Aktivistlerler, konvoydakilerden küçük bir grubun dün geri döndüğünü ancak çoğunun konvoyda kaldığını ve konvoyun Sirte yakınlarındaki kamp alanından hareket ettiğini belirtti.

Libya'nın doğusundaki hükümetin Dışişleri Bakanlığından 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada, konvoydaki yalnız Libya ve Mısır vatandaşlarının geçişine müsaade edileceği bildirilmişti.

Konvoyda kalan Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 200 aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner ev, insani yardım ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.

Kaynak: AA

