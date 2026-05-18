Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Ulaşmayı Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Ulaşmayı Bekliyor

18.05.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yardım ulaştırmak için Libya'nın doğusunda bekliyor.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla kara yoluyla hareket eden Küresel Sumud Filosu konvoyunun, Libya'nın doğusuna giriş yapacağı Sirte kenti yakınlarında bir buçuk gündür bekliyor.

Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.

Konvoydaki Türk aktivistlerin sorumlusu Hayati Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'nın doğusundaki yetkililerin daha önce yaptıkları açıklamada Libyalılar dışındaki aktivistlerin geçişine izin verilmeyeceğini ve insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırılmak üzere Libya Kızılayına teslim edebileceklerini ifade ettiğini hatırlattı.

Aktivistlerin yalnız insani yardım malzemelerinin götürülmesi teklifini kabul etmediğini söyleyen Arslan, konvoyun tüm aktivistlerle birlikte Gazze'ye ulaşıp ablukayı kırmayı hedeflediğini söyledi.

Arslan, Libya'nın doğusundaki yetkililerden konvoyun geçişine müsaade etmelerini ve Mısır'a kadar sağ salim ulaşmalarını sağlamalarını talep ettiklerini kaydetti.

Konvoydakilerden Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi de konvoyun hedefinin Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım malzemesi ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Bayramda Gazze'ye ulaşmış olmayı arzu ettiklerini dile getiren Bahşi, "Hedefimiz Gazze'deki ablukayı kırmak, Refah Sınır Kapısı'na dayanmak ve kapıları açtırmak. Onun için hem fiili dua bekliyoruz hem de bu anlamda yollarımızın açılması için yetkililerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadaki aktivistler İsrail'in denizde alıkoyduğu aktivistlere destek için oturma eylemi yaptı

Konvoydaki aktivistlerden Gazeteci Furkan Çalışkan da Sirte yakınlarındaki bekleyişin sürdüğünü ve Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşmelerin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Çalışkan, Sirte yakınlarındaki kamp noktasında aktivistlerin İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosundaki aktivistlere destek için oturma eylemi yaptığını kaydetti.

Konvoydaki aktivistlerden Hakan Şimşek de bölgede GSM şebekesinin kesildiğini, tüm iletişimi uydu internetinden sağladıklarını aktardı.

Faslı aktivist Yusuf Aziz ise konvoyun siyasi hiçbir amacının olmadığını, hedefin yalnız insani yardım malzemesi, sağlık malzemeleri ve mobil evleri Gazze'ye ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Ulaşmayı Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig’e yükseldi 52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:11
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:43:05. #7.13#
SON DAKİKA: Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Ulaşmayı Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.