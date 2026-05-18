Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Ulaşmayı Bekliyor

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla kara yoluyla hareket eden Küresel Sumud Filosu konvoyunun, Libya'nın doğusuna giriş yapacağı Sirte kenti yakınlarında bir buçuk gündür bekliyor.

Trablus'un batısındaki Zaviye kentinden 15 Mayıs'ta yola çıkan konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350'nin üzerinde aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.

Konvoydaki Türk aktivistlerin sorumlusu Hayati Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'nın doğusundaki yetkililerin daha önce yaptıkları açıklamada Libyalılar dışındaki aktivistlerin geçişine izin verilmeyeceğini ve insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırılmak üzere Libya Kızılayına teslim edebileceklerini ifade ettiğini hatırlattı.

Aktivistlerin yalnız insani yardım malzemelerinin götürülmesi teklifini kabul etmediğini söyleyen Arslan, konvoyun tüm aktivistlerle birlikte Gazze'ye ulaşıp ablukayı kırmayı hedeflediğini söyledi.

Arslan, Libya'nın doğusundaki yetkililerden konvoyun geçişine müsaade etmelerini ve Mısır'a kadar sağ salim ulaşmalarını sağlamalarını talep ettiklerini kaydetti.

Konvoydakilerden Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi de konvoyun hedefinin Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım malzemesi ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Bayramda Gazze'ye ulaşmış olmayı arzu ettiklerini dile getiren Bahşi, "Hedefimiz Gazze'deki ablukayı kırmak, Refah Sınır Kapısı'na dayanmak ve kapıları açtırmak. Onun için hem fiili dua bekliyoruz hem de bu anlamda yollarımızın açılması için yetkililerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadaki aktivistler İsrail'in denizde alıkoyduğu aktivistlere destek için oturma eylemi yaptı

Konvoydaki aktivistlerden Gazeteci Furkan Çalışkan da Sirte yakınlarındaki bekleyişin sürdüğünü ve Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşmelerin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Çalışkan, Sirte yakınlarındaki kamp noktasında aktivistlerin İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosundaki aktivistlere destek için oturma eylemi yaptığını kaydetti.

Konvoydaki aktivistlerden Hakan Şimşek de bölgede GSM şebekesinin kesildiğini, tüm iletişimi uydu internetinden sağladıklarını aktardı.

Faslı aktivist Yusuf Aziz ise konvoyun siyasi hiçbir amacının olmadığını, hedefin yalnız insani yardım malzemesi, sağlık malzemeleri ve mobil evleri Gazze'ye ulaştırmak olduğunu ifade etti.