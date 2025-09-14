Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı

14.09.2025 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arıkan, Küresel Sumud Filosu'nun Tunus'tan Gazze'ye yola çıktığını duyurdu.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Küresel Sumud Filosu teknelerinin Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıktığını aktararak, "Uzun süredir yola çıkmasını beklediğimiz Küresel Sumud Filosu, artık Akdeniz'e çıkmıştır. Yolları açık, menzilleri Gazze olsun" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malezya'da katıldığı Uluslararası Ümmet Forumu (MUNİF 2025) kapsamında, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını karmak için harekete geçen Küresel Sumud Filosu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarihte birçok direniş örneği olduğunu, ancak hiçbirinin Küresel Sumud Filosu gibi çok dilli, çok sesli ve çok katılımcılı olmadığını vurgulayan Arıkan, "Uzun süredir yola çıkmasını beklediğimiz Küresel Sumud Filosu, artık Akdeniz'e çıkmıştır. Yolları açık, menzilleri Gazze olsun. Bu yönüyle bu filo, insanlık tarihinde eşsiz bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Asıl olan filonun oluşturulabilmesiydi"

Bu eşsizliğin şüphesiz beraberinde bazı zorlukları da getirdiğinin altını çizen Arıkan, "Şunu unutmayalım: Asıl olan filonun oluşturulabilmesiydi. Asıl olan iktidarlarına rağmen Avrupa'dan, Amerika'dan vicdanlı kimselerin bu gemilere binmesiydi. Asıl olan yeryüzünde halkların İsrail'e karşı birleşebileceğini göstermekti. Elhamdülillah, bunların hepsi gerçekleşti" diye konuştu.

"Birçok kardeşimiz çok büyük cesaret ve fedakarlık gösterdiler"

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, "Bu süreçte aziz milletimizin ve Milli Görüş teşkilatlarımızın gösterdiği fedakarlık, vakar ve sarsılmaz sahiplenme, tarihe not düşülmüştür. Şu an Akdeniz'de yüzen gemiler bu inancın, bu çabanın eseridir. Bu süreçte başta değerli milletvekillerimiz olmak üzere, birçok kardeşimiz çok büyük cesaret ve fedakarlık gösterdiler. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu bizim için bir son değil, başlangıçtır"

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmasının engellenmesi için her türlü yönteme başvurulduğuna dikkat çeken Arıkan, "Bu girişimi başarısız kılmak isteyen ellerin farkındayız. Kaosu büyütmek için konuşan dillerin farkındayız. Seyreden gözlerin farkındayız. Ancak önceliğimiz, ablukanın kırılması, işgalin durdurulmasıdır. Bunun için canla başla çalışmaktır. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu bizim için bir son değil, bilakis çok daha güçlü girişimler için bir başlangıçtır" diye konuştu.

"Bir yol açılmıştır, Allah'ın izniyle hedefe ulaşılacaktır"

Malezya'daki temaslarında da önceliklerinin Gazze'deki soykırım ve abluka ile Küresel Sumud Filosu olduğunu belirten Arıkan, "Bugün, kardeşlerimiz gemilerde, teşkilatımız meydanlarda, milletvekillerimiz görevlerinin başındadır. Bizler, Malezya'da Gazze için İslam dünyasından temsilcileri ile bir aradayız. Şimdi Filo'nun selametle Gazze'ye ulaşması için çalışacağız. Bir yol açılmıştır, Allah'ın izniyle hedefe ulaşılacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Mahmut Arıkan, Orta Doğu, Politika, Akdeniz, Güncel, Dünya, Gazze, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Mansur Yavaş’tan toplu istifa iddialarına yanıt Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

17:24
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart Lig tarihine geçti
Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
17:12
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
16:37
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 17:37:17. #7.12#
SON DAKİKA: Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.