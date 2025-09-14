Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı - Son Dakika
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yola Çıktı

14.09.2025 18:08
İspanya'dan katılan 10 tekne, Tunus'tan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıktı.

İspanya'dan gelen ve Tunus'taki Küresel Sumud Filosu'na katılan 10 tekne daha bugün Gazze'ye doğru yola çıktı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki tekneler Gazze'ye doğru denize açılmaya devam ediyor.

Mağrib Sumud Konvoyu'ndan iki tekne ile 31 Ağustos'ta İspanya'dan gelen bir tekne sabah erken saatlerde başkent Tunus'un Gammart Limanı'ndan Gazze'ye doğru hareket etti.

İspanya'dan filoya katılan 7 tekne daha Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıktı.

Filo katılımcılarından alınan bilgiye göre gün içerisinde tekneler denize açılmaya devam edecek.

Dün TSİ 15: 30'da aralarında Türk aktivistlerin de olduğu Küresel Sumud Filosundaki ilk tekne Binzert Limanı'nda halkı selamlayarak Gazze'ye doğru hareket etmiş, ardından bir tekne daha yola çıkmıştı.

İspanya'nın Barselona kentinden 31 Ağustos'ta yola çıkan 22 teknenin yanı sıra Tunus'tan 23 tekne Küresel Sumud Filosu'nda yer alıyor.

Başkent Tunus'tan açılan tekneler ile Binzert Limanı'ndan ayrılan tekneler Tunus açıklarında birleşerek Gazze'ye doğru yola devam edecekler.

Açık denizde diğer ülkelerden katılacak filolar birleşecek

Aralarında Türklerin de olduğu 50'ye yakın ülkeden bine yakın aktivistin yer aldığı filo, İtalya ve Yunanistan'dan katılacak tekneler ile Akdeniz açıklarında buluşarak yollarına devam edecek.

Mağrip Sumud Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, dün yaptığı açıklamada, Tunus'un Binzert Limanı'nda bekleyen Küresel Sumud Filosu teknelerinin bugün Gazze'ye doğru hareket edeceğini, açık denizde başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart Limanları'ndan ayrılan teknelerle buluşacaklarını duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan tekneler ile yolculuğuna başladı

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlenmişti.

Filonun Tunus'tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya'dan gelen tekneler 11 Eylül'de ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki limana geçmişti.

Küresel Sumud Filosu 10 Eylül'de Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıkmayı planlıyordu

Binlerce Tunuslunun katılımıyla 10 Eylül'de yapılan veda programında hava şartlarından dolayı teknelerin çıkış tarihinin ertelendiği duyurulmuştu.

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Küresel Sumud Filosu Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlık sürecinin henüz tamamlanmadığını ve hava şartlarının şimdilik küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz'de yolculuk yapmasına uygun olmadığını belirtmişti.

Gazze'ye doğru hareketin iki gün ertelendiğini ve öncesinde başkent Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'na hareket edileceğini belirten Binnur, hazırlıkların orada tamamlanacağını duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu'na 50'ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Kaynak: AA

