Küresel Sumud Filosu Marmaris'te - Son Dakika
11.05.2026 12:10
Gazze'ye yardım götüren filo, Marmaris'e ulaştı; Türkiye'ye giriş işlemleri yapılıyor.

GAZZE'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan 'Küresel Sumud Filosu', teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla dün, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü şekilde yapılmaya başlandı.

İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan Sumud Filosu'na ait 38 tekne, gece saatlerinde Marmaris'e geldi. Dün sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri Marmaris Limanı'nda kontrollü şekilde yapıldı. Ardından tekneler, limanın açıklarına demirledi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması', 'Nitelikli yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Türk vatandaşlarının ifadeleri alınırken, delil toplama çalışmalarının da sürdürüldüğü bildirildi. Liman bölgesinde işlemlerin hızlandırılması için geçici karakol oluşturulurken, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin artırıldığı kaydedildi. Öte yandan, Küresel Sumud Filosu'nun çarşamba günü yeniden denize açılmasının planlandığını ifade edildi.

Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım malzemeleri ulaştırmak amacıyla Avrupa limanlarından yola çıkan sivil Küresel Sumud Filosu, 29 Nisan gecesi Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında İsrail savaş gemileri ve sürat botlarının müdahalesine maruz kalmıştı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

