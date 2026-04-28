Küresel Ticaretin Yön Değişimi Türkiye'yi Lojistik Merkez Haline Getiriyor

Küresel savaşlar ve jeopolitik gerilimler, ticaretin yönünü değiştirerek tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdi. Alternatif rota arayışıyla ticari hareket, daha erişilebilir ve güvenli bölgelere kaydı. Avrupa ile Asya arasında stratejik konumdaki Türkiye, lojistik ve depolama alanlarında öne çıkan merkezlerden biri haline geldi. Sektör temsilcilerine göre bu dönüşüm, ticari gayrimenkulde yatırım tercihlerini doğrudan etkiliyor.

Artık yalnızca proje geliştirmek yeterli değil; ticari hareketi destekleyen, ulaşılabilir ve sürdürülebilir yapılar daha hızlı karşılık buluyor. İstanbul'da bu değişim net görülüyor. Bilgiçler Yapı'nın Bayrampaşa'da hayata geçirdiği AKTİM Çarşı & Ofis, markaların yer almaya başlamasıyla artan ticari hareketlilikle bu dönüşümün somut örneklerinden biri. Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, küresel gelişmelerin ticari gayrimenkul üzerindeki etkisine dikkat çekiyor: “Küresel gelişmeler ticaretin yönünü etkiledi. Türkiye önemli bir avantaj yakaladı. Lojistik ve depolama alanlarına talep artarken, yatırımcı artık metrekareye değil, alanın işlevine ve ticari değerine odaklanıyor.”

Bilgiç'e göre önümüzdeki dönemde bu dönüşüm daha belirgin hale gelecek. Lokasyon, erişim ve ticari potansiyeli doğru kurgulayan projeler öne çıkarken, bu kriterleri karşılamayan projelerde rekabet zorlaşacak. AKTİM Çarşı & Ofis, 95 bin metrekarelik alanda 338 bağımsız bölümden oluşan bütüncül bir ticaret merkezi. Cadde mağazaları, ofisler ve lojistik kullanım imkanı sunan proje, tır ve yük araçlarının yanaşabileceği şekilde tasarlanmış. 202-443 metrekare arası dükkanlar ve 150-500 metrekare arası ofislerle esnek yatırım seçenekleri sunuyor. Satışların yüzde 60'a ulaşması ve markaların yer almaya başlamasıyla ticari hareketlilik sahada net hissediliyor.