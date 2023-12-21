Kurşunlu\'da Kaymakam ve Belediye Başkanı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Kurşunlu Kaymakamı Ahmet Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Şakir Kaymak, ilçedeki üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Şehit İsmet Erdoğmuş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programında Kaymakam Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Kaymak, üniversite öğrencileriyle bir süre sohbet etti.

Öğrencilerin sorun ve taleplerinin dinlendiği toplantıda, çözüm için istişarelerde bulunuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkanı, öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.