Kurşunlu'da trafik kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kurşunlu'da trafik kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kurşunlu\'da trafik kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

14 yaşındaki Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, babası tarafından kıldırılan namazın ardından Mardin'e gönderildi.

05.10.2024 12:16
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden çocuklardan 14 yaşındaki Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi.

Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, yakınları tarafından Kurşunlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Hacı Recep Camisi'ne getirildi.

İlçede imam olarak görev yapan babası Abdulkerim Gümüştekin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi.

Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kurşunlu Kaymakam Vekili Hüseyin Taha Fidan, Belediye Başkanı Şerafettin Uslu ve vatandaşlar katıldı.

Kurşunlu ilçesinde dün İ.H.Y'nin (14) kullandığı otomobilin Büyükgöl yolu mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 12'nci sınıf öğrencisi Osman Arılıkaltı ile 9'ncu sınıf öğrencisi Mehmet Said Gümüştekin yaşamını yitirmiş, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurşunlu'da trafik kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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