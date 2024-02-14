Kurşunlu Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurşunlu Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Kurşunlu Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Kurşunlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının final maçı sona erdi. Star Giyim takımı birinci olurken, Şehit Ekrem Aygen Okulu ikinci, Seyr-i Kurşun Cafe ve Mahbez Unlu Mamuller takımı üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupalarını Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, Belediye Başkanı Şakir Kaymak ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Erdal Çalıkuşu takdim etti. Kaymakam Yeşilyurt, turnuvaya katılan tüm oyunculara ve hakemlere teşekkür etti.

14.02.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurşunlu Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası, düzenlenen final maçının ardından sona erdi.

Kurşunlu Spor Salonu'nda düzenlenen final müsabakasının ardından Star Giyim takımı birinci olurken, Şehit Ekrem Aygen Okulu ikinci, Seyr-i Kurşun Cafe üçüncü, Mahbez Unlu Mamuller takımı üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, Belediye Başkanı Şakir Kaymak ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Erdal Çalıkuşu, dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti.

Kaymakam Yeşilyurt, ödül töreninin ardından turnuvaya katılan tüm oyunculara ve turnuvada görev alan hakemlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Voleybol, Kurşunlu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurşunlu Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:31:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kurşunlu Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement