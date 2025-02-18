Kürt Aktörlerden Barış Vurgusu - Son Dakika
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Kürt Aktörlerden Barış Vurgusu

DEM Parti İmralı Heyeti, IKBY'de Kürt aktörlerle barış sürecini görüştü, umut dolu açıklamalar yaptı.

18.02.2025 14:31
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(DİYARBAKIR) - DEM Parti İmralı Heyeti'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üç gün süren temasları tamamlandı. Heyette yer alan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Türkiye'ye döndükten sonra İmralı Heyeti'nin temaslarıyla ilgili yazılı açıklama yapacağını belirterek "Bugün bir kez daha açığa çıktı ki tüm Kürt aktörleri kardeşlik, birlik ve ulusal tutum ile tüm güçleriyle bu sürece destek verecekler. Bu sonuçtan dolayı çok mutluyuz, çok umutluyuz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki çağrısının ardından DEM Parti İmralı Heyeti'nin sürece ilişkin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKYB) temasları tamamlandı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarından oluşan heyetin, IKBY'de üç gün süren temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Lideri Bafil Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcı Kubat Talabani ile bir araya gelerek, sürece ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Heyet son olarak, 2017'de yaşamını yitiren Celal Talabani'nin Süleymaniye kentindeki mezarını ziyaret ederek, temaslarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamayı yapan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Türkiye'ye döndükten sonra İmralı Heyeti'nin yapılan görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yapacağını söyledi.

'Tüm Kürt aktörler barış sürecine destek verecektir'

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sürece ilişkin mesajlarını Bafil ve Kubat Talabani ile paylaştıklarını dile getiren Bayındır, şunları söyledi:

"Yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'deki barış sürecine dair değerlendirmelerde bulunduk. Mam Celal'in daha önce barış ve çözüm için oynadığı rolü ve sergilediği duruşu bugün Sayın Bafil ve Kubat Telabani de oynuyor. Böylesi bir duruş sergiledikleri için her ikisini de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün bir kez daha açığa çıktı ki tüm Kürt aktörleri kardeşlik, birlik ve ulusal tutum ile tüm güçleriyle bu sürece destek verecekler. Bu sonuçtan dolayı çok mutluyuz, çok umutluyuz. 3 gündür birlik temelinde burada Kürt güçleri ve aktörleriyle önemli görüşmeler, temaslar gerçekleştiriyoruz. Tüm aktörler ve siyasi güçler de ortak bir şeyi dile getiriyor, Öcalan'ın öncülüğünde bir çözüm süreci gelişirse, Kürt halkının kazanımları büyük olacaktır. Barış ve çözüm Öcalan'ın öncülüğünde inşa edilecektir. Biz Öcalan'ın aldığı inisiyatife ve çözüm gücüne inanıyoruz ve tüm gücümüzle elimizden ne gelirse ona ve bu sürece destek vereceğiz. Kürt halkı süreç için birlik içindedir. Tüm Kürt aktörler ve siyasi güçleri barış için ve kazanımlarını korumak ve de büyütmek için ulusal birlik tutumu içindeler. Bu tutum Kürdistan halkları için büyük bir umut. Öcalan'ın ilerletmek istediği sürece tüm Kürt siyasi partilerinin destek vermesini bekliyoruz. Heyet olarak buradaki tüm Kürt güçleri ve örgütleri ile görüşme gerçekleştirmek isterdik. Ancak imkanlar nedeniyle tüm çevreler ile görüşmeler gerçekleşemedi. Fakat, şunun altını çizmek isteriz ki, ziyaret edemediğimiz tüm kesimlerden özür dileriz. Öcalan görüşemediğimiz tüm kesimlere de büyük bir önem veriyor ve onların katkılarını oldukça değerli görüyor. Kendisinin tüm bu çehrelere selamı vardı. Çözüm ve barış sürecine verecekleri desteklerin önemli olduğunu vurguladı. Umudumuz ve beklentimiz, Sayın Öcalan öncülüğünde gelişen bu sürece tüm aktörlerin destek vermesi ve rol oynamasıdır. Heyetimizi Süleymaniye'deki temasları bugün itibarıyla sona ermiştir. Buradan Erbil'e geçip, yarın Türkiye'ye döneceğiz. Önümüzdeki günlerde tüm bu temasların detaylarına ilişkin heyetimiz yazılı bir açıklama ile kamuoyunu aydınlatacaktır."

Kaynak: ANKA

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