Kurt ve Yaban Keçileri Oltu'da Görüntülendi

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Kurt ve yaban keçileri böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde dağlık alanda, koruma altında bulunan yaban keçileri ve kurt, karlar altındaki yaban hayatında birlikte görüntülendi.

Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Doğanın sessiz sınavı, kurt ve keçiler aynı karede" ifadeleri kullanıldı. Dron ile izlenen ve avlanması yasak olan yaban keçileri ile kurdun bu kadar yakın kayıt altına alınması çokça rastlanan bir durum değil. Görüntülerde tepenin üst tarafında kurdun yoluna devam ettiği, yaban keçilerin ise yiyecek aradığı görüldü.