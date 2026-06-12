Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Plakası öğrenilemeyen Abdulsamet Demirel'in kullandığı motosiklet, Kurtalan-Batman kara yolu İncirlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeyi 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kurtalan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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