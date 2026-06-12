Kurtalan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kurtalan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

12.06.2026 09:41
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Abdulsamet Demirel yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Plakası öğrenilemeyen Abdulsamet Demirel'in kullandığı motosiklet, Kurtalan-Batman kara yolu İncirlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeyi 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurtalan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Betül Emine Net Betül Emine Net:
    ulan haber vermişsiniz de ne oldu adam hastanede mi iyileşti mi ölüm haberi var mı söyleyin işte boş haber paylaşmayın 0 0 Yanıtla
  • Orhan Yakan Orhan Yakan:
    bizim buralarda her gün böyle şeyler oluyo ama kimse umursamıyo yollar da düzgün değil zaten sürücüler de dikkatli olsalar yardım eder tabii umarız genç adam iyi olur 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Güler Ahmet Güler:
    vay be abi bi motosiklet devrilmiş haber oldu mu böyle sıradan bi kaza da bu kadar haber değer midir ya 0 0 Yanıtla
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