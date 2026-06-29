Kurtalan'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Tekel Mahallesi Eğitim Caddesi'nde dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.