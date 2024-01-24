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Kurtlar, Trabzon'un Araklı ilçesinde 20 küçükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika
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Kurtlar, Trabzon'un Araklı ilçesinde 20 küçükbaş hayvanı telef etti

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Özgen Mahallesi'ne inen kurtlar, girdikleri 4 ağılda toplam 20 küçükbaş hayvanı telef etti. Kurtlar, ahşap kapıları parçalayarak ağıllara girmişlerdir. Olay, çiftçiler tarafından İl Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirilmiştir.

Kurtlar, Trabzon\'un Araklı ilçesinde 20 küçükbaş hayvanı telef etti
24.01.2024 - 20:09,
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Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Özgen Mahallesi'ne inen kurtlar, girdikleri 4 ağılda toplam 20 küçükbaş hayvanı telef etti.

Yiyecek bulmak için kırsal Özgen Mahallesi'ne inen kurtlar, ilk gün 3 ağıla, ertesi gün ise başka bir ağıla girerek toplam 20 küçükbaş hayvanı telef etti.

Yapılan incelemede kurtların bazı ağılların ahşap kapılarını parçalayarak içeri girdiği belirlendi.

Hayvanları telef olan çiftçiler durumu İl Tarım Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Mahalleye gelen ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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