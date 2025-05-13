Kurtul Çakın\'dan ÇGC için Projeler

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) başkan adayı Kurtul Çakın, bir araya geldiği meslektaşlarına projelerini anlattı.

Gelecek yıl ocak ayında yapılacak ÇGC seçimlerinde başkan adayı olan Çakın, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde basın mensuplarıyla buluşmasında, projeleri hakkında bilgi verdi.

Çakın, 1975 yılında kurulan ÇGC'nin Türkiye'de kamu yararına çalışan 5 gazeteciler cemiyetinden birisi olduğunu söyledi.

Ocak ayında göreve seçilmesi halinde kurumsallaşmaya önem vereceklerini belirten Çakın, ÇGC'ye yeniden bir saygınlık kazandırmak için kolları sıvayacaklarını dile getirdi.

Üyeleri, ÇGC'yi hep birlikte ayağa kaldırmaya davet eden Çakın, "Yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç için göreve hazırız. Çukurova Gazeteciler Cemiyetini eski parlak günlerine döndürmenin sözünü veriyoruz." dedi.

Çakın, ÇGC'nin yönetimsel olarak heyecanını kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir görevi çok uzun yıllar yaparsanız bıkkınlık olur, heyecanınız dinerse faturası da bu olur. Her genel kurul sonrası 'son 3 yıl daha' diyerek görev istenilmez. Buradan bir kez daha altını çizerek belirtiyorum; 2 dönem yani 6 yıl için göreve soyundum. 6 yılın sonunda bayrağı, bu işi bizden daha heyecanlı yapacağına inandığımız bir isme bırakmalıyız. Doğrusu da budur, arkamızdan gelen nesillerin de önünü açmalıyız. Cemiyetimize sahip çıkmak hepimizin görevidir."

Kurtul Çakın, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.