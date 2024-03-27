Kurtulmuş: "Anayasa yapma gücü, sadece ve sadece milli iradenin sembolü olan TBMM'dedir. TBMM'nin üzerine düşenleri yerine getirerek anayasa yapım sürecini yönetmesi gerekiyor."
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik'te iktidara yüklendi, "İşleri güçleri adam karalamak" dedi. 2019 seçimlerinde de düzenin devam etmesi için aynı taktiğin uygulandığını anlatan Yavaş, "Karalamak yerine vaatlerinizle ortaya çıkacaksınız" diye konuştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Memleket Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Ozan Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen saldırıda Bozdoğan yara almadı, ancak araçta hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen iftar programına Kaymakam İsmail Yüksel, Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, gaziler, şehit aileleri, ilçe emniyet amirliği ve ilçe jandarma komutanlığı personeli katıldı. Programda Yüksel ve Tunçel, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, milletin içinde olmanın siyasetçi için ne kadar önemli olduğunu Süleyman Demirel'in sisteminden öğrendiğini belirtti. Akşener, gençlerin sesini duymak ve yaşlıların düşüncelerini anlamak için İYİ Parti'nin kurulduğunu söyledi ve partisinin belediye başkan adayı Ahmet Tural için destek istedi. Ayrıca, öğretmenlerin mülakat sistemiyle ilgili sorunları çözeceğini söz verdi.
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen orman yangınında arı kovanları zarar gördü. Yangın, Hızırşah Mahallesi Pirenlik Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Yangında arı kovanlarına da sıçrayan alevlere müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın oğlu ve Memleket Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan'ın seçim çalışması yaptığı aracına pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Olayda yaralanma olmazken, jandarma ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de 2023 yılında işsizlik oranının 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini açıkladı. İşsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldı. Ayrıca, toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bakan Işıkhan ayrıca Türkiye'nin AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu ve milli gelirin 1 trilyon doları aştığını belirtti.
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