Kurtulmuş, Atatürk Anıtı’na Çelenk Bıraktı

Kurtulmuş, TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü nedeniyle Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene; TBMM Başkan Vekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl ve Pervin Buldan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Yol Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.