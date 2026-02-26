Kurtulmuş, KKTC Meclis Başkanı'nı Ağırladı - Son Dakika
Kurtulmuş, KKTC Meclis Başkanı'nı Ağırladı

26.02.2026 19:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile görüşerek iş birliği konularını ele aldı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet (KKTC) Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i TBMM'de ağırladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile milli iradenin kalbi Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Bölgemizi yakından ilgilendiren güncel gelişmeleri tüm boyutlarıyla değerlendirdiğimiz görüşmede, parlamentolarımız arasındaki iş birliğini daha da güçlendirecek adımları ve müşterek çalışmalarımızı ele aldık. Kuzey Kıbrıs'ın haklı mücadelesinde her zaman yanında olacağız; Kıbrıslı soydaşlarımızın her türlü hak ve hukukunun teminat altına alınması için dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Meclis Başkanı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

