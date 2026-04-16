Kurtulmuş, PAB Genel Kurul Başkanı Seçildi - Son Dakika
Kurtulmuş, PAB Genel Kurul Başkanı Seçildi

16.04.2026 12:31
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB 152. Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi. Toplantı İstanbul'da yapıldı.

(İSTANBUL) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Yürütme Konseyi Toplantısında Özbekistan ve Azerbaycan parlamentolarının teklifiyle "152'nci Genel Kurul Başkanlığı"na seçildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamındaki PAB Yönlendirme Komitesi toplantısına katıldı.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda, Genel Kurul gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, PAB Başkanı Tulia Ackson, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve Yönlendirme Komitesi üyeleri yer aldı. Toplantı, PAB Başkanı Tulia Ackson'ın başkanlığında yapıldı.

Ackson, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, son derece ciddi bir uluslararası siyasi tablonun gölgesinde bu toplantının yapıldığını söyledi. Orta Doğu'da devam eden çatışma ve bunun hissedilen etkilerinin bölgenin çok ötesine uzandığını belirten Ackson, dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların, barışın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Son derece trajik can kayıplarının ötesinde, ekonomilerin, tedarik zincirlerinin, toplumların istikrarının bu durumdan etkilendiğini dile getiren Ackson, çatışmaların bu şekilde devam etmesi durumunda uzun vadeli etkilerinin ve hesaplanamayan sonuçlarının olacağını vurguladı. PAB Başkanı Ackson, şunları söyledi:

"Kaygı verici tablo ışığında İstanbul'daki varlığımız son derece anlamlı. Halklarımıza hizmet etme sorumluluğumuz adına zorlukları ve korkuları aşarak buraya geldik. Her şeyden önce bu, aslında bizim ortak kararlılığımızı gösteriyor. Bu duruma teslim olmadığımızı; aksine, kurulması şu an oldukça zor olan diyaloğa alan açma ve çok taraflı kurumları koruma yönündeki kararlılığımızı gösteriyor. Halkın temsilcileri olarak bizler tarihin akışını sadece oturup izleyenler değiliz, bizler o tarihin mimarlarıyız, dahası barışın öncüleri olmaya çağrılıyoruz. Bu da güvensizliğin hakim olduğu yerde diyaloğu teşvik etmeyi, ağır şekilde sarsılan uluslararası hukuku savunmayı ve bölünmelerin sürdüğü ve derinleştiği yerde kapsayıcı çözümler üretmeyi ve desteklemeyi gerektiriyor."

Ackson'ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantıda, 216'ncı Yürütme Konseyi'ne ilişkin raporun oylanmasının ardından "152'nci Genel Kurul Başkanlığı" için seçim yapıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'nın teklifiyle "Genel Kurul Başkanlığı"na seçildi.

Kurtulmuş, daha sonra kürsüye gelerek yaptığı konuşmada, "PAB 152'nci Genel Kurul Başkanı olarak seçtiği için teşekkür ediyorum. Umuyorum işimizde başarılı oluruz. Bu toplantı, çok anlamlı bir zamanda gerçekleşiyor. Dünya çok çalkantılı bir dönemden geçiyor. Dünyanın geleceği için, barış için ve dünya sisteminde daha çok adalet yaratmak için en iyi çözümleri bulabiliriz diye düşünüyorum. Beni başkan olarak seçtiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Toplantı, seçimin ardından katılımcıların değerlendirmeleriyle devam etti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş, PAB Genel Kurul Başkanı Seçildi - Son Dakika

14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
