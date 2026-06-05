Kurtulmuş: Süryaniler Türk toplumunun önemli parçası - Son Dakika
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Kurtulmuş: Süryaniler Türk toplumunun önemli parçası

05.06.2026 15:29
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Süryani toplumu ile buluşarak Türkiye'nin çeşitli grupların vatanı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Finlandiya ve İsveç ziyaretleri kapsamında Stockholm'de Süryani toplumu temsilcileriyle bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Süryanileri tarihsel olarak Türk toplumunun en önemli parçalarından biri olarak gördüklerini belirterek, " Türkiye, Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, her mezhepten, her dinden, her ırktan insanın ortak vatanıdır. Aynı milletin evlatları olarak bayrağımızın altında huzur içerisinde yaşayacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu İsveç'in başkenti Stockholm'de Süryani toplumu temsilcilerini kabul etti.

Kurtulmuş, TBMM heyetiyle birlikte Finlandiya ve İsveç'i kapsayan ziyaretlerinde olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ziyaret vesilesiyle Süryani toplumu temsilcileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda uluslararası alanda fevkalade yükselen bir güç haline geldiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bu doğrudan doğruya, Türkiye'den gelen dostlarımızı pozitif anlamda etkileyen bir durum. Buradaki Türk vatandaşlarının İsveç halkıyla ciddi bir entegrasyon halinde olduğunu görüyoruz. Türkiye ile yakın temasınız var, bundan dolayı da büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu güzellikleri artırarak, sorunları çözerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Süryani toplumu temsilcilerinin değerlendirmelerini, görüş ve taleplerini de dinleyen Kurtulmuş, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanmasının takipçisi olacağını belirtti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sizlere, ailelerinize, burada bulunan Süryani toplumuna başarılar diliyorum. Allah işlerinizi kolaylaştırsın, birliğimizi dirliğimizi daim kılsın, Türkiye ile olan samimi ilişkilerinizin ilanihaye devam etmesini nasip etsin. Süryani toplumunu tarihsel olarak da Türk toplumunun en önemli parçalarından birisi olarak görüyoruz. İrtibatımıza devam edeceğiz. Türkiye; Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, her mezhepten, her dinden, her ırktan insanın ortak vatanıdır. Nihayetinde aynı vatanın, aynı milletin evlatları olarak bayrağımızın altında huzur içerisinde kıyamete kadar yaşayacağız."

Görüşmede, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel de yer aldı.

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

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