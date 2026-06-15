Kurtulmuş'tan Azerbaycan'a Kutlama

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutlayarak, "Tek millet, iki devlet şiarıyla ortak tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaştığımız can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaaşımda, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı. Kurtulmuş, "Tek millet, iki devlet şiarıyla ortak tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaştığımız can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.