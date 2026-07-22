Kurtulmuş'tan Çerçeve Yasa Turu - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Çerçeve Yasa Turu

22.07.2026 16:33
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye için çerçeve yasa görüşmeleri yapıyor.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, süreçle ilgili "çerçeve yasa"yı görüşmek üzere siyasi parti turu kapsamında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı çözüm süreciyle ilgili TBMM tatile girmeden sunulması planan çerçeve yasa ile ilgili dün başlattığı siyasi parti turuna bugün de devam ediyor. Meclis'te dün sırasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan; Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya, Selçuk Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı görüşen Kurtulmuş, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

Kurtulmuş, Dervişoğlu ile görüşmesinin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullahı Güler ile makamında bir araya geldi. Görüşmeye, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

ALA: "TASLAK ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Görüşmenin ardından Ala, bir gazetecinin kanun kanun teklifinin haftaya Meclis'e sunulup sunulmayacağı sorusu üzerine, "Görüşmeler yapıyoruz" dedi. Görüşmelerin devam edip etmeyeceği sorusuna Ala, "Devam ediyor" yanıtını verdi. Ala, taslağın tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin  "Üzerinde çalışılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan Çerçeve Yasa Turu - Son Dakika

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