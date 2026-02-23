(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu ve taraftarlarını tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Kurtulmuş'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik - Son Dakika
