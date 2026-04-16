Kurtulmuş'tan Mamataliyev'e Tebrik - Son Dakika
Kurtulmuş'tan Mamataliyev'e Tebrik

16.04.2026 18:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Mamataliyev'i tebrik etti.

(İSTANBUL) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliyev ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği Mamataliyev'i ev sahipliği yaptıkları PAB 152'nci Genel Kurulu vesilesiyle İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kırgızistan'ın istikrarını, refahını ve bölgesel etkinliğini Türkiye olarak son derece önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, ülkeler arasındaki ikili ve parlamentolar arasındaki ilişkilerin her geçen gün artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kurtulmuş, TÜRKPA Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Mamataliyev'e başarılar diledi.

Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Mamataliyev ise Türkiye'deki okul saldırısında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyerek Türk milletine taziyelerini iletti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş'tan Mamataliyev'e Tebrik - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 20:07:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan Mamataliyev'e Tebrik - Son Dakika
