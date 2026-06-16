Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'ı Kabul Etti

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti.
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