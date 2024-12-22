Kurtulmuş, Üsküp'te Türk Çarşısını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kurtulmuş, Üsküp'te Türk Çarşısını Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Üsküp'teki tarihi Türk çarşısını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

22.12.2024 23:58
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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Üsküp'te tarihi Türk çarşısını ziyaret etti

ÜSKÜP - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk kültürüyle bütünleşmiş tarihi çarşıyı ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyareti sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk kökenli vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Üsküp'te, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde düzenlenen "Sabahattin Zaim Anma Programı"nın ardından Tarihi Osmanlı Telgrafhanesi'ndeki İslam Medeniyetleri Merkezi'ne geçerek, buradaki yöneticilerle bir araya geldi. Yavuz Sultan Selim Han ve Sultan II. Bayezid Han dönemlerinde Osmanlı Cihan İmparatorluğu'nun ileri gelen şahsiyetlerinden olan Mustafa Paşa tarafından 1492 yılında yaptırılan ve yakın dönemde TİKA tarafından restorasyonu yapılan Mustafa Paşa Camii'ni ziyaret eden Kurtulmuş, burada kıldığı namazın ardından camiye gelen Kuzey Makedonyalı Müslümanlarla sohbet etti. Tarihi Osmanlı şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bütün Üsküplülere Türk halkının selam ve sevgilerini getirdiğini söyleyen Kurtulmuş, Balkanlardan başlamak üzere Türkiye'nin de içinde bulunduğu bütün coğrafyada huzur, sükunet ve barışın hakim olması temennisini dile getirdi.

Daha sonra Üsküp'te Türk kültürüyle bütünleşmiş tarihi çarşıyı ziyaret eden Kurtulmuş, buradaki Sultan Murat Camii'nde incelemede bulundu. TİKA tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan cami hakkında bilgi alan Kurtulmuş, cami çıkışında Kuzey Makedonya'daki Türk kökenli vatandaşlarla görüştü.

Üsküp Türk çarşısındaki Kurşunlu Han ve Bezisten gibi önemli Osmanlı eserlerini inceleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ensar Kültür Yardımlaşma ve Eğitim Derneği ile Köprü Derneği'ni de ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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