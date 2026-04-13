Kurtulmuş ve Dick'ten Diplomatik Görüşme
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş ve Dick'ten Diplomatik Görüşme

13.04.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtulmuş, Avustralya'nın PAB Genel Kurulu'nda ikili ilişkileri ve Türk toplumunu vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ile bir araya geldi.

Genel Kurulun yapılacağı otelde gerçekleşen görüşmede, Kurtulmuş, Türkiye-Avustralya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümünün gelecek yıl idrak edileceğini, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından bu anlamlı yıl dönümünün bir fırsat olarak değerlendirebileceğini ifade etti.

Kurtulmuş, mevkidaşı Dick'i gelecek yıl düzenlenecek Anzak Günü etkinliklerine ve TBMM'ye davet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avustralya'daki yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Türk toplumunun, ülkeler arasındaki bağları güçlendiren önemli bir unsur olduğunu da vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında geçen yıl düzenlenen Yüksek Düzeyli Konferans sırasında Batılı 11 ülkenin daha Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katılmasının, Filistin meselesi ve iki devletli çözümün canlı tutulması adına önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu ülkeler arasında Avustralya'nın yer almasından memnuniyet duyduklarını ve tutumlarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Görüşmede, ayrıca Avustralya ile ortak bulunulan uluslararası asamblelerdeki iş birlikleri de ele alındı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 21:16:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Kurtulmuş ve Dick'ten Diplomatik Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.