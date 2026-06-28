Kurtulmuş ve Estonya Parlamento Başkanı Görüştü - Son Dakika
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Kurtulmuş ve Estonya Parlamento Başkanı Görüştü

Kurtulmuş ve Estonya Parlamento Başkanı Görüştü
28.06.2026 19:00
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya'nın Parlamento Başkanı ile NATO zirvesi dolayısıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi dolayısıyla İstanbul'da bulunan Estonya Parlamentosu (Riigikogu) Başkanı Lauri Hussar ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında Estonya Parlamentosu Başkanı Hussar'ı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Estonya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin daha da güçlendirilmesi arzusunu dile getiren Kurtulmuş, Estonya ile NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA), Parlamentolar Arası Birlik (PAB) gibi parlamenter asamblelerde ortak hareket etmenin önemini vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinin ve birikiminin, Estonya'nın savunma ve güvenlik alanındaki çabalarına önemli katkılar sağlayabileceğine inandıklarını belirterek, Türkiye'nin NATO misyonları çerçevesinde aktif görev aldığını ifade etti.

İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi'nin ve 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, NATO'nun geleceğine ilişkin güçlü bir perspektif ortaya koyması temennisini dile getiren Kurtulmuş, bir güvenlik şemsiyesi olan NATO'nun, nasıl bir barış perspektifinin geliştirilebileceği ve barışın sağlanmasına nasıl katkıda bulunulabileceği konusuna yoğunlaşmasının da şart olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye olarak bölgedeki bütün sorunlara karşı hem savunma sanayisinde güçlü olmayı esas aldıklarını hem de bütün çatışmaların çözümünde müzakereyi ve diplomasiyi öncelediklerini kaydetti.

Görüşmede, NATO PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurtulmuş ve Estonya Parlamento Başkanı Görüştü - Son Dakika

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