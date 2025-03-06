Kurtuluş Savaşı'nın Kahraman Kadınları Anıldı

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(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "En zor şartlarda, Anadolu topraklarının işgal edildiği günlerde, yılmadan, korkmadan, geri adım atmadan, ortak hedeflerinden vazgeçmeden, bağımsızlık ruhuyla vatanına, bayrağına, inancına ve toprağına sahip çıkan bir ulusun en görünmez kahramanları da Kurtuluş Savaşı'mızın kadınlarıdır. Eğer onların cesareti olmasaydı belki İstiklal Harbimizde bu büyük başarılar ortaya konulamayabilirdi" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Şeref Holünde, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışını yaptı. Burada konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu serginin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile denk gelmesinden memnuniyet duyduk. Kaldı ki serginin konusu da hepimize ilham veren bir konu. Hem milli bağımsızlık mücadelemizin görünmez kahramanları olan, bütün cephelerde en az erkekler kadar güçlü bir şekilde var olan, bağımsızlığımızın kazanılmasında büyük emekleri olan Cumhuriyet'in kurucu kadınlarını saygı ve minnetle anıyorum. Bu sadece 1912-1023 arasında Türk kadının gösterdiği fedakarlıkları anmak değil aynı zamanda onları anarken onlardan ilham almak bakımından da önemli bir hatırlatmadır. Bu sergide ortaya konulan objeler nice büyük hikayelere sahip olan objelerdir. En zor şartlarda, Anadolu topraklarının işgalciler tarafından işgal edildiği günlerde yılmadan, korkmadan, geri adım atmadan, ortak hedeflerinden vazgeçmeden bağımsızlık ruhuyla vatanına, bayrağına, inancına ve toprağına sahip çıkan bir ulusun en görünmez kahramanları da Kurtuluş Savaşı'mızın kadınlarıdır. Her birisi büyük destanlar yazmış, hepimizin bildiği hikayeleri ortaya koymuş, kahramanlığın nasıl olacağını bütün Dünya'ya göstermiştir. Eğer onların cesareti olmasaydı belki İstiklal Harbimizde bu büyük başarılar ortaya konulamayabilirdi.

"Daha güçlü bir Türkiye'yi kurmak için hep beraber mücadele edeceğiz"

Bu sergi ve 8 Mart Dünya Kadınlar versilesi ile de bir şeyi daha tekrar etmek isteriz; Türkiye'de kadınların artık her alanda var olduğu, TBMM çatısı altında da son derece aktif bir şekilde kadın temsilini gerçekleştirdiğimiz bir döneme geldik. Türkiye'de eğitim alanında, sanat ve kültür alanında ayrıca iş dünyasında kadınların artık çok nitelikli ve aktif bir şekilde yer almaları, hepimiz için sevindirici bir unsurdur. Sadece bağımsızlığı kazanmak değil, bugün dünyada artık sözü geçerli, itibarı yüksek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı isek hiç şüphesiz kadınlarla erkekler birlikte, yan yana ve eşit şartlara sahip olarak sürdürmekle bu noktaya gelinmiştir. Bundan sonra da bilimden sanata, kültürden teknolojiye dünyada bizim önümüzü açtığı fırsatları değerlendirmek için hep beraber omuz omuza yürümek mecburiyetindeyiz. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız bu yüzyılda çok daha güçlü bir Türkiye'yi kurmak için hep beraber mücadele edeceğiz."