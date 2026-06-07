Kurtuluş'tan Konser Tepkisi

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde mukaddes emanetlerin bulunduğu alanda konser düzenlenmesine tepki gösterdi.

Kurtuluş yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'nın fethini ve Osmanlı'nın kuruluş ruhunu yaşatan önemli bir mekan olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde, mukaddes emanetlerin hemen yanında konser düzenlenmesinin toplumun manevi değerleriyle bağdaşmadığını bildirdi.

Milletin büyük bir hürmetle muhafaza ettiği mukaddes emanetlerin bulunduğu bir alanda konser düzenlenmesinin kamu vicdanını yaraladığını belirten Kurtuluş, şöyle devam etti.

"Tarihimize, kültürümüze ve manevi mirasımıza karşı daha hassas bir yaklaşım sergilenmesi gerekirken, CHP'li Osmangazi Belediyesinin böyle bir tercihte bulunması üzüntü vericidir. Toplumumuzun ortak değerlerine saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Mukaddes emanetlerin bulunduğu bir mekanın bu tür etkinliklerle gündeme gelmesi doğru değildir. Osmangazi Belediyesinin milletimizin inanç ve değerlerine karşı daha duyarlı hareket etmesini bekliyoruz."

Kurtuluş, tarihi ve manevi mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, kamuoyunun gösterdiği hassasiyetin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.