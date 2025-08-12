Kürtün\'de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İlçeye bağlı Günyüzü köyünün Sazlıbük mevkisinde çıkan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulunuyor.
Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, AA muhabirine, ekiplerin yangını söndürmek için 10 araçla müdahalede bulunduğunu söyledi.
Bölgede rüzgarın etkili olduğunu belirten Kanat, ekiplerin yangını söndürmek için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.
