Kuru Dağ Cevizli Vadiye Dönüştü - Son Dakika
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Kuru Dağ Cevizli Vadiye Dönüştü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Abdurrahman Yılmaz, 20 yıl boyunca kuru dağı cevizli vadiye dönüştürerek herkesin takdirini kazandı.

10.08.2024 12:45
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Kuru dağı 20 yıl içinde cevizli vadiye dönüştürdü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Abdurrahman Yılmaz isimli çiftçi, kuru dağı 20 yıl içinde cevizli vadiye dönüştürülmesiyle herkes tarafından kahraman ilan edildi.

İlçenin Bağdaş köyünün Ericik mezrasında yaşayan Abdurrahman Yılmaz isimli çiftçi, 20 yıl önce İstanbul'dan köyüne döndüğünde her yer kupkuru ve yaşanmaz bir durumdaydı. Köyüne yerleşmesiyle kuru olan dağa Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde getirdiği 700'den fazla ceviz fidanı dikmeye başladı. Fidanları dikme ve bakımını gören köy halkının olumsuz bakışlarına aldırmayan Yılmaz'ı o hayalinden vazgeçiremediler. 20 yıl içinde büyük zahmetler ve tüm uğraşlarla kuru dağı yeşile dönüştüren Yılmaz, bahçeyi görenler ise cevizli vadiye hayran kalıyorlar.

Cevizli vadiyi yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendisleri, 20 yıllık emeğe hayran kalırken, ceviz üretiminde büyük çaba gösteren Abdurrahman Yılmaz'ı tebrik ettiler.

"Herkes benle dalga geçti ama ben koskocaman dağı cevizli vadiye dönüştürdüm"

20 yıl boyunca çok zorlu, zahmetle bu duruma getirdiğini belirten Abdurrahman Yılmaz, "Ben 8 sene İstanbul'da kaldım. Baktım oralarda birşey olacağı yok. Mecbur köyüme geri dönmek zorunda kaldım. Buraya döndüğümde burası kupkuru ve verimsiz topraklardı. Bende burayı araştırdım ve bilenlere sordum burada nasıl ceviz ağaçları olacak diye. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gittim. Oradan ceviz fidanı getirdim. Dikmeye başladığımda buradakiler bana güldü ve benle dalga geçtiler, yapamazsın dediler. Ama ben asla vazgeçmedim. O hayalimden ve 20 yıl boyunca hiç durmadan baktım. O kupkuru koskocaman dağ şimdi yemyeşil yani cevizli vadiye dönüştü. Allah'ıma binler şükürler olsun bana o hayalimi yaşattı. Demek ki insanoğlu isterse her şeyi başarır. Özellikle bana diyorlardı bu büyüyecek sende yiyeceksin ama şuan tam tersi oldu. Yeşerdi ve ben değil herkes faydalanıyor. Burayı gören ise hayran kalıyor. Çünkü hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaşıyorlar. Bugünde Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Emin Yiğit beyde buraya ekibiyle geldiler. Çok memnun kaldılar. Burada imkansızlık nasıl başarılır onu gördüler. Düşün insanlar burada piknik bile yapabilirler çünkü doğasına renk kattı bu cevizler. İnşallah ömrüm yettikçe burayı daha da büyüteceğim ve her yeri ağaçlarla buluşturacağım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kuru Dağ Cevizli Vadiye Dönüştü - Son Dakika

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